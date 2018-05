Invitation til regeringen: Lad os gøre fremtiden mere grøn

Kære Jakob Ellemann-Jensen

Med dette åbne brev vil jeg gerne invitere dig med på en rejse, som Coop netop har indledt.

En rejse der handler om at gøre Danmark mere grøn.

Danmark er på mange områder foregangsland, f.eks. inden for økologi og grøn innovation. Men omkring genanvendelse er vi nærmest et u-land. Lad os sammen ændre det.

Coop har i dag lanceret en strategi for, hvordan vi gør al det, vi pakker vores dagligvarer ind i, langt mere bæredygtigt.

Vi mener selv, at det er verdens hidtil mest ambitiøse plan på dette område.

Den indebærer, at vi gennemgår de flere end 4000 produkter, vi har med vores eget navn, og skifter emballagerne til materialer der kan genanvendes, er produceret af genanvendte eller fornybare materialer, er fri for skadelig kemi og som kan bidrage til at reducere madspild.

Miljøstyrelsen har lavet undersøgelser, der viser, at ca. en tredjedel af danskernes skaraldespand består af emballage-affald. Med de udfordringer miljøet står over for, er det vigtigt, at vi alle gør, hvad vi kan for at reducere miljø-belastningen. Her har vi et stort ansvar i dagligvarehandelen. Det er en del af baggrunden for vores ambitiøse plan. Et andet er, at det er et stigende krav fra vores kunder. De er trætte af at komme hjem med store mængder emballager, når de har været nede i supermarkedet.

Så ingen tvivl om, at vi skal gøre en langt større indsats. Derfor har vi udviklet vores plan, der vil reducere brugen af plastic dramatisk, erstatte glas og metal med papir, pap og plantebaseret plast.

Vi ser frem til samarbejdet med dig. Vi synes, du har sendt signaler, der er noget mere visionære end din forgængers, som vi tit havde det lidt svært med… Det kan kun blive bedre…

Men du og regeringen er også nødt til at gøre en indsats ud over det sædvanlige.

For hvad nytter det, at vi indfører genanvendelige emballager og bæredygtige løsninger, og giver forbrugerne information om, hvordan de skal sortere deres affald, hvis vi i det offentlige har en håndtering, der ikke lever op til det ambitionsniveau?

Derfor er mit ønske til dig og regeringen, at jeres kommende udspil til plast-strategi kommer til at omfatte etablering af gode, ensartede indsamlingsordninger på tværs af kommunerne, så vi får de bedste løsninger.

Det er samtidig nødvendigt, at der investeres i ny teknologi, så vi kan blive endnu bedre til, at genanvende. Fremtiden drejer sig nemlig om genanvendelse frem for forbrænding, og hvis det skal blive en succes kræver det, at man investerer i det.

På dette områder har mange travlt med at lave symbolske PR-egnede stunts.

Det vil vi ikke tage del i, for hvis man skal være seriøs om at gøre en reel forskel for miljøet, skal det forankres i forretningsstrategien i virksomheden.

Mit ønske er, at I ikke falder i den gryde, men kommer med et udspil, der kommer til at gøre en reel forskel.

Det er en rejse, vi meget gerne gør sammen med Jer til gavn for en grønnere fremtid.

PS: Du kan i øvrigt begynde med, hvad 3 tidligere miljøministre før dig aldrig lykkedes med: At indføre pant på tyske dåseøl og sodavand … Det vil heller ikke blot være en symbolhandling, men gøre en tydelig og reel forskel for naturen.